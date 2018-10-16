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Кокорин проводит очные ставки с потерпевшими

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сегодня проводит очные ставки с потерпевшими в драке, информирует телеграм-канал Mash. Все, кто пострадал в инциденте, приедут в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы.

О возможности очной ставки ранее "СЭ" сообщил адвокат полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Оба футболиста арестованы и находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где пробудут по постановлению Тверского районного суда Москвы до 8 декабря. Накануне адвокаты игроков опротестовали это решение.

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