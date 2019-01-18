Кокорин посещает спортзал в СИЗО примерно 4 раза в неделю

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин посещает спортзал примерно 4 раза в неделю. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Стукалова.

Форвард и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

– Саша в хорошем расположении духа, – приводит "РИА Новости" слова Стукаловой. – Он спокойный, общается, рассуждает, мы сейчас вырабатываем позицию. Скорее всего, на следующей неделе начнем знакомиться с делом. Объявят нам о 217-й статье. Сейчас пока знакомится потерпевший, а следующими будем мы. Саша посещает зал.

– В каком режиме? По-прежнему два раза в неделю?

– Нет, сейчас дали возможность заниматься чаще. Уже это продолжается где-то в течение месяца. Примерно 4 раза в неделю ходит в спортзал. Правда, у него болит колено.

– Из-за недостатка нагрузки?

– Да, ему нужно нагружать колено. Нужно это делать под пристальным вниманием специалистов. Он же не профессионал в этих вопросах. Условия зала и имеющееся оборудование не предполагают наличия возможностей для восстановления после травмы.

– Что есть в зале из оборудования, снарядов?

– Из того, что я знаю, у Саши есть в камере гимнастический коврик. Он делает зарядку в камере. В зале есть примитивная беговая дорожка, какой-то велосипед. Гимнастические коврики. Знаю, что родители в качестве благотворительности передали туда еще в начале декабря мячи, эспандеры. Но это до сих пор туда не поступило.

Рассчитывали, что там все это останется и у ребят будет возможность воспользоваться инвентарем, но все это не поступило. В зал он ходит регулярно. Он делает зарядку, читает книги. Смотрит телевизор, в основном новости.

В октябре Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. В начале декабря 2018 года суд продлил арест футболистов до 8 февраля этого года.

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