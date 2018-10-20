Кокорин получил первую передачу от родственников

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин в СИЗО получил первую передачу от родственников, сообщает ТАСС. Также он отметил, что форвард написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажерах. Ранее такое же заявление написал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который уже получал передачи от родственников три раза.

Напомним, что футболисты арестованы по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Они участвовали в избиении в Москве чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.