15:12 | Футбол — РФПЛ

Кокорин показал "пятерку" и кольцо на безымянном пальце

Александр КОКОРИН показал "пятерку" и кольцо на безымянном пальце. Фото Instagram.com
Александр КОКОРИН показал "пятерку" и кольцо на безымянном пальце. Фото Instagram.com
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "Сториз" Инстаграма опубликовал селфи из машины, где в очередной раз показал "пятерку". Ранее футболист демонстрировал подобный жест в раздевалке сине-бело-голубых после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России, а также в ледяной ванне, таким образом напоминая о количестве забитых голов красно-белым.

На фотографии также видно кольцо на безымянном пальце правой руки 26-летнего игрока. В июне СМИ сообщали о том, что Кокорин женился на Дарье Валитовой, однако эта информация не была официально подтверждена.

"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака" // На ком женился Кокорин?

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Millwall82

два гомосека грамбле и баламошка) мб вы свои пидорские фантазии в личке обсудите?

15:29

баламошка

Grumble79 Кольцо от Мамаева?///////Тоже так подумал, значит точно от Мамаева. Кокошка как был пассивом, так им и остался.

15:27

Millwall82

Молодец Саня. Надеюсь чмо усатое из сбродной попрут.

15:22

Grumble79

Кольцо от Мамаева?

15:22