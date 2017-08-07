Кокорин показал "пятерку" и кольцо на безымянном пальце

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "Сториз" Инстаграма опубликовал селфи из машины, где в очередной раз показал "пятерку". Ранее футболист демонстрировал подобный жест в раздевалке сине-бело-голубых после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России, а также в ледяной ванне, таким образом напоминая о количестве забитых голов красно-белым.
На фотографии также видно кольцо на безымянном пальце правой руки 26-летнего игрока. В июне СМИ сообщали о том, что Кокорин женился на Дарье Валитовой, однако эта информация не была официально подтверждена.
"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака" // На ком женился Кокорин?
Millwall82
два гомосека грамбле и баламошка) мб вы свои пидорские фантазии в личке обсудите?
15:29
баламошка
Grumble79 Кольцо от Мамаева?///////Тоже так подумал, значит точно от Мамаева. Кокошка как был пассивом, так им и остался.
15:27
Millwall82
Молодец Саня. Надеюсь чмо усатое из сбродной попрут.
15:22
Grumble79
Кольцо от Мамаева?
15:22