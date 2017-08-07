Кокорин показал "пятерку" и кольцо на безымянном пальце

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "Сториз" Инстаграма опубликовал селфи из машины, где в очередной раз показал "пятерку". Ранее футболист демонстрировал подобный жест в раздевалке сине-бело-голубых после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России, а также в ледяной ванне, таким образом напоминая о количестве забитых голов красно-белым.

На фотографии также видно кольцо на безымянном пальце правой руки 26-летнего игрока. В июне СМИ сообщали о том, что Кокорин женился на Дарье Валитовой, однако эта информация не была официально подтверждена.

"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака" // На ком женился Кокорин?