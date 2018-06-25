Кокорин подражает Роналду? Он тоже отрастил козлиную бородку

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Инстаграме опубликовал фотографию с предсезонного сбора. Снимок, опубликованный в социальной сети, форвард сопроводил эмодзи козла. Примечательно, что в имидже игрока произошло изменение – он отрастил небольшую бороду.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который сейчас выступает на чемпионате мира в России, сказал, что решил на фарт играть на турнире с козлиной бородкой. В двух матчах на турнире 33-летний форвард забил 4 мяча.

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