Кокорин передал привет Артему Погребняку

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО "Бутырка", передал привет всем, включая одноклубника Артема Дзюбу. При этом Кокорин в шутку назвал Дзюбу Погребняком. Отметим, что нападающий "Урала" Павел Погребняк выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год.

– Спасибо большое за письмо. Мне очень приятно. Всем огромные приветы, особенно Артему (Погребняку). По всем очень скучаю. Жду очень возвращения в Питер и на стадион. "Зенит" – чемпион, – написал Кокорин в ответ на письмо "Народным новостям".

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.