12:10 | Футбол — РПЛ

Кокорин ответил из СИЗО на письмо болельщика "Динамо"

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, ответил на письмо болельщика "Динамо", который написал ему слова поддержки. Кокорин проходит как обвиняемый по делу об избиении нескольких человек.

– Кирилл, добрый день, – говорится в ответном письме Кокорина. – Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо.

 

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