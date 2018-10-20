Кокорин ответил из СИЗО на письмо болельщика "Динамо"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, ответил на письмо болельщика "Динамо", который написал ему слова поддержки. Кокорин проходит как обвиняемый по делу об избиении нескольких человек.

– Кирилл, добрый день, – говорится в ответном письме Кокорина. – Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо.