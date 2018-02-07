Кокорин отправился в Лондон и пропустит игру с "Црвеной Звездой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин с разрешения клуба покинул Белек и отправился в Лондон для участия в мероприятии, организованном известной компанией-производителем спортивной экипировки, по запуску футбольных инновационных продуктов. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, сегодняшнюю контрольную игру с "Црвеной Звездой" Кокорин пропустит, но уже завтра вернется в расположение команды.

Кокорин - первый и единственный футболист из России, который посетит мероприятие подобного уровня. В Лондон должны приехать ведущие футболисты мира - Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и другие. (Егор БЫЧКОВ)