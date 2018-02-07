Кокорин отправился в Лондон и пропустит игру с "Црвеной Звездой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин с разрешения клуба покинул Белек и отправился в Лондон для участия в мероприятии, организованном известной компанией-производителем спортивной экипировки, по запуску футбольных инновационных продуктов. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, сегодняшнюю контрольную игру с "Црвеной Звездой" Кокорин пропустит, но уже завтра вернется в расположение команды.
Кокорин - первый и единственный футболист из России, который посетит мероприятие подобного уровня. В Лондон должны приехать ведущие футболисты мира - Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и другие. (Егор БЫЧКОВ)
Коновал и бомжедав
Кальян раскуривать! а зачем еще?
17:10
tarkys
Саша возьмет с собой два пистолета, удивит по полной.
15:43
ЮКИ
мамая взял с собой?с кем шампусик заливать будет?
15:24
rastasick
Кокорин будет есть чипсы,а Промес - ногти Зрялупиша)))
15:03
passerby
visp1961 Стесняюсь спросить, а в качестве КОГО он туда поехал?Там вроде футболисты будут, а это недоразумение ЗАЧЕМ там? 14:45 Это "недоразумение"- единственный действующий российский футболист, кого хоть кто-то знает в мире...
14:58
visp1961
Стесняюсь спросить, а в качестве КОГО он туда поехал?Там вроде футболисты будут, а это недоразумение ЗАЧЕМ там?
14:45
pahom-17
стюардом что ли?...по обслуживанию дорогих гостей..
14:45
werder63
Дополнительное шампанское уже готовится))))))) Пистолеты заряжаются!))))))
14:28
EVIL915
alex-ls---чипсы есть будет//// За Шавой доедать...
13:57
баламошка
Решил устроить в Ландоне Монаку. Вискарь рекой литься будет.
13:17
alex-ls
чипсы есть будет
13:10
Jean4
В Лондон должны приехать ведущие футболисты мира - Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и Кокорин.
13:10
Красно Белый Питер
Вот она где Звездочка наша. За автографами поехал!:))
13:04
tagov
Под прикрытием поехал на подписание контракта. #кокоринсдетстваза...
13:03
shpasic
лучшие футболисты мира: Неймар, Роналду, Мбаппе, Азар. и Кокорин.
12:59