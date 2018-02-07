12:55 | Футбол — РФПЛ

Кокорин отправился в Лондон и пропустит игру с "Црвеной Звездой"

Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
15

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин с разрешения клуба покинул Белек и отправился в Лондон для участия в мероприятии, организованном известной компанией-производителем спортивной экипировки, по запуску футбольных инновационных продуктов. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, сегодняшнюю контрольную игру с "Црвеной Звездой" Кокорин пропустит, но уже завтра вернется в расположение команды.

Кокорин - первый и единственный футболист из России, который посетит мероприятие подобного уровня. В Лондон должны приехать ведущие футболисты мира - Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и другие. (Егор БЫЧКОВ)

Зенит - Црвена Звезда

 

15
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

Коновал и бомжедав

Кальян раскуривать! а зачем еще?

17:10

tarkys

Саша возьмет с собой два пистолета, удивит по полной.

15:43

ЮКИ

мамая взял с собой?с кем шампусик заливать будет?

15:24

rastasick

Кокорин будет есть чипсы,а Промес - ногти Зрялупиша)))

15:03

passerby

visp1961 Стесняюсь спросить, а в качестве КОГО он туда поехал?Там вроде футболисты будут, а это недоразумение ЗАЧЕМ там? 14:45 Это "недоразумение"- единственный действующий российский футболист, кого хоть кто-то знает в мире...

14:58

visp1961

Стесняюсь спросить, а в качестве КОГО он туда поехал?Там вроде футболисты будут, а это недоразумение ЗАЧЕМ там?

14:45

pahom-17

стюардом что ли?...по обслуживанию дорогих гостей..

14:45

werder63

Дополнительное шампанское уже готовится))))))) Пистолеты заряжаются!))))))

14:28

EVIL915

alex-ls---чипсы есть будет//// За Шавой доедать...

13:57

баламошка

Решил устроить в Ландоне Монаку. Вискарь рекой литься будет.

13:17

alex-ls

чипсы есть будет

13:10

Jean4

В Лондон должны приехать ведущие футболисты мира - Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и Кокорин.

13:10

Красно Белый Питер

Вот она где Звездочка наша. За автографами поехал!:))

13:04

tagov

Под прикрытием поехал на подписание контракта. #кокоринсдетстваза...

13:03

shpasic

лучшие футболисты мира: Неймар, Роналду, Мбаппе, Азар. и Кокорин.

12:59