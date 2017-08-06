Кокорин открыл счет в матче со "Спартаком". До цели - 31 мяч

"Зенит" вышел вперед в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Счет во встрече на стадионе "Санкт-Петербург" на 36-й минуте открыл нападающий Александр Кокорин. Форвард в выпаде обыграл Артема Реброва и отправил мяч в ближний угол.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 79-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 31 мяч (его напарник пока в сезоне не отличался).
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 1:0 36' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OVdJPaTVen– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
rusfed 2.0
Даже Кокоша забивает Спартаку
20:59 6 августа
Versus67
Спартак лохонулся-Смолова надо.
20:56 6 августа
Kent....
Кокорин взялся за шпартак
20:48 6 августа