Кокорин - о восстановлении после травмы: "Скоро вернусь на поле"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что скоро вернется на поле. 27-летний форвард получил тяжелую травму 15 марта 2018 года в матче против "Лейпцига" в Лиге Европы.

- Хорошо себя чувствую – с каждым днем становлюсь сильнее, - цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита". - Стараюсь не форсировать события. Все хорошо, работа с тренерами идет по плану, поэтому вернусь скоро. Тяжело назвать точный день, но он становится все ближе. Через две недели будут тесты – по ним станет понятно, насколько я в порядке.

В минувшем сезоне Кокорин провел 35 игр в составе "Зенита" и забил 19 голов.