Кокорин - о восстановлении после травмы: "Скоро вернусь на поле"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что скоро вернется на поле. 27-летний форвард получил тяжелую травму 15 марта 2018 года в матче против "Лейпцига" в Лиге Европы.
- Хорошо себя чувствую – с каждым днем становлюсь сильнее, - цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита". - Стараюсь не форсировать события. Все хорошо, работа с тренерами идет по плану, поэтому вернусь скоро. Тяжело назвать точный день, но он становится все ближе. Через две недели будут тесты – по ним станет понятно, насколько я в порядке.
В минувшем сезоне Кокорин провел 35 игр в составе "Зенита" и забил 19 голов.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-06-esli-slushat-dzyubu-eshche-i-v-mashine-to-golova-lopnet-kokorin-i-lunev-poobshchalis-s-bolelshchikam.htm