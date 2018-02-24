Кокорин - о стрельбе на свадьбе: "Это Кавказ, где каждый второй ребенок ходит с пистолетом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что не придает большого значения своей странице в Инстаграм. Также форвард вспомнил о случае на свадьбе друга в Севреной Осетии, где стрелял из пистолета. Футболист в декабре прошлого года выложил в социальной сети фотографию с оружием.

- Инстаграм? Я к нему несерьезно отношусь, это как игрушка, - приводит The Flow слова Кокорина. - Я не работаю на него, не думаю о нем. Что случилось и понравилось, то и выложил. Это реально мой образ жизни.

- А фото с пистолетами?



- Конечно, я понимаю реакцию на это фото. И в то же время, я же действительно приехал на Кавказ, где каждый второй ребенок ходит с пистолетом. У них это считается нормальным. Почему? Вопросы не ко мне. Традиции такие.