05:17 | Футбол — РФПЛ

Кокорин - о стрельбе на свадьбе: "Это Кавказ, где каждый второй ребенок ходит с пистолетом"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что не придает большого значения своей странице в Инстаграм. Также форвард вспомнил о случае на свадьбе друга в Севреной Осетии, где стрелял из пистолета. Футболист в декабре прошлого года выложил в социальной сети фотографию с оружием.

 
Сообщение в Инстаграме Александра Кокорина.Кокорин пострелял из пистолета на свадьбе

- Инстаграм? Я к нему несерьезно отношусь, это как игрушка, - приводит The Flow слова Кокорина. - Я не работаю на него, не думаю о нем. Что случилось и понравилось, то и выложил. Это реально мой образ жизни.

- А фото с пистолетами?

- Конечно, я понимаю реакцию на это фото. И в то же время, я же действительно приехал на Кавказ, где каждый второй ребенок ходит с пистолетом. У них это считается нормальным. Почему? Вопросы не ко мне. Традиции такие. 

Дополнительная информация

http://the-flow.ru/features/future-of-football

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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tarkys

Инстаграм, не инстаграм, мозги включать надо, если есть, чтоб хотя бы народ не смешить.

11:01

баламошка

Скоро лезгинку плясать у вечного огня будет.

10:26

просто Царь

Дебил, одним словом.

08:37

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