Кокорин - о Скроботове: "Достойный нападающий растет"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил игру защитника Ильи Скроботова в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:1). Напомним, что Скроботов принес своей команде победу, забив на последней минуте встречи.
"Когда-то и я забивал в 17. Достойный нападающий растет", - написал на своей странице в Инстаграме Кокорин.
Александр Кокорин: "Когда-то и я забивал в 17" pic.twitter.com/jdz16z0nSN– СЭЗенит (@zenit_se) 19 апреля 2018 г.
titan2313
Пора в Реал, а то Барселона уведёт!
17:42 19 апреля