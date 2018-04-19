17:38 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Кокорин - о Скроботове: "Достойный нападающий растет"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил игру защитника Ильи Скроботова в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:1). Напомним, что Скроботов принес своей команде победу, забив на последней минуте встречи.

"Когда-то и я забивал в 17. Достойный нападающий растет", - написал на своей странице в Инстаграме Кокорин.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 23-й тур: из марта в апрель
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titan2313

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