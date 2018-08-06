Кокорин - о переходе Головина в "Монако": "Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что рад за хавбека сборной России Александра Головина. 22-летний россиянин 27 июля перешел в "Монако".

- Это круто, когда ребята из нашего чемпионата куда-то уезжают, - цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита". - По поводу "Монако" не знаю. Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего. Если Головин будет играть в этой команде, будет прогрессировать в Лиге чемпионов, возможно, этот переход станет для него трамплином в следующий сильный чемпионат.

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев пожелал удачи Головину в новом клубе.

- Я хочу, в первую очередь, пожелать ему удачи. У него есть все качества для того, чтобы расти как футболисту и играть на еще более высоком уровне. Будем держать за него кулаки, дай бог, чтобы у него все получилось. Пусть парнишка растет, прогрессирует, творит, - сказал Лунев.

Головин заключил с "Монако" 5-летний контракт.