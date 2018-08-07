Кокорин – о Дзюбе-навигаторе: "Если слушать его еще и в машине – голова лопнет"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что еще не установил озвучку Яндекс-Навигатора в исполнении его одноклубника Артема Дзюбы. Вместе с тем, форвард рекомендовал пользователям ознакомиться с обновлением программы.
– Узнал об этом на базе, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кокорина. – Но в моей жизни Артема и так очень много, и я хорошо знаю дороги Питера, так что пока не установил. У меня из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артем – в телефоне, везде. Поэтому если слушать его еще и в машине – у меня голова лопнет! (смеется). Но Андрей (Лунев. – Прим. "СЭ") мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую.
"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //
Шутки, которые могут не понравиться новому голосу навигатора
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-06-esli-slushat-dzyubu-eshche-i-v-mashine-to-golova-lopnet-kokorin-i-lunev-poobshchalis-s-bolelshchikam.htm