Кокорин – о Дзюбе-навигаторе: "Если слушать его еще и в машине – голова лопнет"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что еще не установил озвучку Яндекс-Навигатора в исполнении его одноклубника Артема Дзюбы. Вместе с тем, форвард рекомендовал пользователям ознакомиться с обновлением программы.

– Узнал об этом на базе, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кокорина. – Но в моей жизни Артема и так очень много, и я хорошо знаю дороги Питера, так что пока не установил. У меня из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артем – в телефоне, везде. Поэтому если слушать его еще и в машине – у меня голова лопнет! (смеется). Но Андрей (Лунев. – Прим. "СЭ") мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую.

"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //

Шутки, которые могут не понравиться новому голосу навигатора