Кокорин не сдержал эмоций на заседании суда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не сдержал эмоций на заседании Мосгорсуда по его апелляции на изменение меры пресечения. Во время дачи показаний у игрока дрогнул голос, и он опустил глаза. Форвард был заключен под стражу до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Аналогичное наказание вынесено брату Кокорина Кириллу, а также хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Мосгорсуд отклонил апелляции всех троих о переводе из СИЗО под домашний арест. Братья Кокорины и Мамаев давали показания на суде по видеосвязи из СИЗО.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!