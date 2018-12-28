"Кокорин не может играть при несертифицированных условиях". Адвокат - о матче в СИЗО

Татьяна Стукалова, являющася адвокатом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее клиент не может принимать участие в матчах при несертифицированных условиях. Ранее сообщалось, что в СИЗО "Бутырка", в котором в настоящее время находится 27-летний форвард, может пройти игра между командами заключенных и сотрудников этого учреждения.

- Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Александр Кокорин, согласно действующему контракту с "Зенитом", не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин и вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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