Кокорин – Мбаппе: "Заканчивай"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Инстаграме прокомментировал фотографию форварда "ПСЖ" и сборной Франции Кильяна Мбаппе. Восстанавливающийся от разрыва крестообразных связок россиянин написал под записью 19-летнего игрока одно слово: "Заканчивай".

Что именно имел в виду Кокорин, неизвестно. Русскоязычные подписчики Мбаппе не оценили юмор нападающего и стали интересоваться состоянием его здоровья.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 35 матчах, забив 19 мячей и сделав 7 голевых передач.