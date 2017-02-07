"Зенит" подвел итоги второго тренировочного сбора в Испании, который прошел с 26 января по 5 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Команда в течение 11 дней провела 12 тренировок и шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Лучшим бомбардиром вторых сборов стал нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль в ворота "Легии" и забивший мяч в ворота "Соннама". По одному мячу записали на свой счет Доменико Кришито, Эрнани, Лука Джорджевич и Жулиану.
Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против "Андерлехта".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/07/zenit-zavershil-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii/
tiho
"Кокорин – лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Испании" Не доработка редакции, надо было: "Кокорин – лучший бомбардир в Испании"
18:14
Valdemarson
Ну всё, свою норму Кокоша выполнил.
18:05
krabovyj
Идёт Великий Мганга-а-а !!!!
17:46