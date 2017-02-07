Кокорин – лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Испании

"Зенит" подвел итоги второго тренировочного сбора в Испании, который прошел с 26 января по 5 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Команда в течение 11 дней провела 12 тренировок и шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Лучшим бомбардиром вторых сборов стал нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль в ворота "Легии" и забивший мяч в ворота "Соннама". По одному мячу записали на свой счет Доменико Кришито, Эрнани, Лука Джорджевич и Жулиану.

Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против "Андерлехта".