17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кокорин – лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Испании

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"Зенит" подвел итоги второго тренировочного сбора в Испании, который прошел с 26 января по 5 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Команда в течение 11 дней провела 12 тренировок и шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Лучшим бомбардиром вторых сборов стал нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль в ворота "Легии" и забивший мяч в ворота "Соннама". По одному мячу записали на свой счет Доменико Кришито, Эрнани, Лука Джорджевич и Жулиану.

Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против "Андерлехта".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/07/zenit-zavershil-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tiho

"Кокорин – лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Испании" Не доработка редакции, надо было: "Кокорин – лучший бомбардир в Испании"

18:14

Valdemarson

Ну всё, свою норму Кокоша выполнил.

18:05

krabovyj

Идёт Великий Мганга-а-а !!!!

17:46

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