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16:51 | Футбол — РФПЛ

Кокорин каждый день ест по бургеру

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Сегодня "Зенит" вручил приз лучшему игроку августа. По итогам голосования им стал нападающий Александр Кокорин. Награду форварду вручил подопечный центра содействия семейному воспитанию Максим Михайлов, который провел один день вместе с питерской командой.

– Почувствовал радость, увидев футболистов "Зенита", – цитирует клубная пресс-служба Максима Михайлова. – Попинал мячик с Дзюбой, с Кокориным. Круто! Дзюба сказал, что я хорошо играю, он даже удивился. А Кокорин отвечал на мои вопросы, рассказал, что он ест один бургер в день и их каждый раз взвешивают. Этот день мне запомнится навсегда.

Напомним, Кокорин провел в августе 8 игр, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Приз лучшего игрока месяца стал для него вторым подряд в текущем сезоне.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-08-aleksandr-kokorin-poluchil-priz-g-drive-luchshiy-igrok-avgusta.htm

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

До Аршавина ему далеко, тот по пачке чипсов съедал в день.

17:29

Фрэнки четыре пальца

И три раза какает...........

17:01