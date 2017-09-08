Кокорин каждый день ест по бургеру

Сегодня "Зенит" вручил приз лучшему игроку августа. По итогам голосования им стал нападающий Александр Кокорин. Награду форварду вручил подопечный центра содействия семейному воспитанию Максим Михайлов, который провел один день вместе с питерской командой.

– Почувствовал радость, увидев футболистов "Зенита", – цитирует клубная пресс-служба Максима Михайлова. – Попинал мячик с Дзюбой, с Кокориным. Круто! Дзюба сказал, что я хорошо играю, он даже удивился. А Кокорин отвечал на мои вопросы, рассказал, что он ест один бургер в день и их каждый раз взвешивают. Этот день мне запомнится навсегда.

Напомним, Кокорин провел в августе 8 игр, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Приз лучшего игрока месяца стал для него вторым подряд в текущем сезоне.