Кокорин исключен из пула допинг-тестирования РУСАДА

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, обвиняемый в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака, исключен из пула допинг-тестирования РУСАДА, сообщает "Интерфакс".

В списке допинг-тестирования футболистов РУСАДА остался только защитник ЦСКА Виктор Васин В июньский пул тестирования входили также Кокорин, Александр Беленов, Георгий Джикия, Кирилл Панченко, Дмитрий Стоцкий и Александр Ташаев.

Отмечается, что решение о невключении их в пул тестирования произошло на основе "оценки рисков", вместо них в список были включены спортсмены из других видов спорта.