Кокорин и Заболотный - в атаке "Зенита" на матч против "Слована"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился со стартовым составом на товарищеский матч против "Слована". В атаке у сине-бело-голубых с первых минут сыграют Александр Кокорин и Антон Заболотный.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Андрей Лунев - Далер Кузяев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков - Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси - Антон Заболотный, Александр Кокорин.

Напомним, матч "Зенит" - "Слован" состоится сегодня, 4 февраля, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.