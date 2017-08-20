Кокорин и Полоз - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Зенита" на матч 7-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие сине-бело-голубых Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Гасилин.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Алейников, Мельников, Шаваев, Гащенков, Костюков, Гол, Бодул.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Нету, Карпов, Нобоа, Краневиттер, Панюков.

Встреча "Амкар" - "Зенит" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.