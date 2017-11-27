Кокорин и Полоз - в нападении "Зенита" на матч со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин, Ригони, Дзюба, Дриусси.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в сегодня, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.