18:15 | Футбол — РФПЛ

Кокорин и Полоз - в нападении "Зенита" на матч со "Спартаком"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин, Ригони, Дзюба, Дриусси.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в сегодня, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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зенит фору дает? вдесятером выйдут?

18:24