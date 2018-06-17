Кокорин и Маммана занимались по индивидуальной программе на первой тренировке под руководством Семака

"Зенит" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Сергея Семака. 42-летний специалист возглавил петербургский клуб 29 мая.
Занятие началось с растяжки, которую проводила новый тренер по физподготовке команды Мария Бурова, продолжилось разминкой и беговой работой.
Защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться после травм, занимались по индивидуальным программам.
Первый сбор "Зенита" проходит в Австрии с 17 по 29 июня.
В минувшем сезоне петербургский клуб занял 5-е место в чемпионате России.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-17-zenit-provel-pervuyu-trenirovku-pod-rukovodstvom-sergeya-semaka.htm