Кокорин и Мамаев тренируются в спортзале СИЗО "Бутырка" пять дней в неделю

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которые помещены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря, активно поддерживают физическую форму. Обоим футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

- У Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в зале пять дней в неделю. Считаю, что это правильно, ведь они – профессиональные спортсмены, для них важно не терять форму, - сказал Мельников. - Спорт для них – работа, если игроки потеряют форму, то потеряют и профессию. Пенитенциарная система ведь направлена на исправление человека, а не на нанесение ему вреда, поэтому крайне важно, что Кокорин и Мамаев могут тренироваться. (Иван Торопцев)