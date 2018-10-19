Кокорин и Мамаев: рассмотрение апелляций. Прямой эфир!

Сегодня московский городской суд рассмотрит апелляции на заключение под стражу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого.

Рассмотрение апелляции Мамаева начнется в 10.00 (по мск), Кирилла Кокорина – в 10.30, Александра Кокорина – в 11.00, Протасовицкого – в 11.30. Обвиняемые выступят в Мосгорсуде по видеосвязи.

"СЭ" делает видеовключения на своей странице в Фейсбук.

В четверг, 18 октября, футболисты были переведены в статус обвиняемых.

В пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Москве написано: "В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ".

Неуказанный соучастник – предположительно, друг Мамаева и Кокориных, бывший футболист тверской "Волги" и подольского "Авангарда" Александр Протасовицкий. Кроме того, в качестве фигуранта дела указывалась имя друга и водителя Александра Кокорина – Геннадия Куропаткина.

Кокорины и Мамаев были взяты под стражу 11 октября, а Протасовицкий – 12-го. Они содержатся в СИЗО №2, более известном как Бутырская тюрьма. Срок взятия под стражу – до 8 декабря.