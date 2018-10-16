Кокорин и Мамаев не покидали СИЗО в рамках следственных мероприятий

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не покидали столичный СИЗО-2 "Бутырка", в котором находятся по решению Тверского районного суда Москвы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Игроки участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Насколько мне известно, футболисты находятся в СИЗО, не покидали его для проведения следственных действий, - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГСУ ГУ МВД по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов. (Иван Торопцев)