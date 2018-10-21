Кокорин и Мамаев могут смотреть матчи "Зенита" и "Краснодара" в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ", что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которые находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка", имеют доступ к телевидению и могут следить за играми своих команд. Также Мельников сообщил, что футболистов еще не допустили к занятиям в спортивном зале.

– Пока у футболистов нет доступа к спортзалу, но Мамаев сказал нам: в понедельник он надеется получить разрешение приступить к занятиям, – сообщил Мельников. – И Кокорин, и Мамаев очень хотят тренироваться, используют решетки в прогулочном дворике, чтобы подтягиваться, плюс в камере никто не запрещает приседать и отжиматься.

– Есть ли у них доступ к телевидению, могут ли они смотреть игры с участием своих команд?

– Теоретически Мамаев и Кокорин могут наблюдать за матчами "Зенита" и "Краснодара". В отличие от карантина, у них теперь есть возможность смотреть телевизор, качество сигнала очень хорошее. Пользоваться телевизором разрешено с 6 часов утра до 10 часов вечера. Если команды Мамаева и Кокорина проводят матчи в это время, вряд ли футболисты пропустят возможность посмотреть встречи.

– Но доступа к платным каналам у них, скорее всего, нет, только к общедоступным?

– Конечно, у Кокорина и Мамаева есть возможность смотреть только федеральные каналы. Если игру "Зенита" или "Краснодара" покажут по "Матч ТВ", то проблем с просмотром не возникнет, если на каком-то платном канале – увидеть игру не получится.

– Если телевизор можно смотреть до 10 вечера, значит, поздние еврокубковые встречи им не посмотреть?

– К сожалению, использование телевизора после 22.00 против правил внутреннего распорядка, за это положено наказание. За повторное нарушение могут даже отправить в карцер. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн