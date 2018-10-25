Кокорин и Мамаев могут играть в футбол. В спортзале СИЗО появился мяч

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", об изменениях с инвентарем в спортивном зале столичного СИЗО-2 "Бутырка", где до 8 декабря будут содержаться нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, появился футбольный мяч. Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой.

- В спортзале "Бутырки" появился мяч, теперь Кокорин и Мамаев могут упражняться с ним, - сказал Мельников. - Как я уже говорил ранее, помещение зала не позволяет в полной мере играть в футбол, но чтобы чеканить и перепасовываться с кем-то пространства достаточно. Также Мамаев попросил, чтобы ему разрешили иметь пару кроссовок специально для занятий, поскольку те, которые есть сейчас - единственные, и ему не очень комфортно в них тренироваться. Родственники Павла должны будут оформить передачу обуви в СИЗО. (Иван Торопцев)