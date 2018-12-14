Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что ее клиент и другие фигуранты дела об избиении, могут быть немедленно освобождены из СИЗО по результатам судмедэкспертизы.

"Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы.

Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых.

Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности", - написала Стукалова в Инстаграме.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и бывший игрок тверской "Волги" Александр Протасовицкий были задержаны по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они были помещены в СИЗО до 8 декабря, впоследствии срок задержания продлили до 8 февраля.