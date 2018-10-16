Кокорин и Мамаев изъявили желание посетить церковь в СИЗО

Помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка"по постановлению Тверского районного суда Москвы, изъявили желание посетить церковь.

- Их посещали правозащитники, уполномоченный по правам человека ФСИН, насколько я знаю, возможно, психолог, но и я собираюсь их посетить, - приводит Life.ru слова Марковского. - Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно. Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придётся написать заявление, службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много. Верующих у нас – 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Оба футболиста арестованы и находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где пробудут по постановлению Тверского районного суда Москвы до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн