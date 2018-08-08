Кокорин и Кержаков потроллили друг друга из-за формы. Фото

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выложил в Инстаграме фотографию в форме петербургского клуба, сопроводив ее подписью "как она сидит, так никто". Бывший футболист сине-бело-голубых Александр Кержаков оставил шутливый комментарий к этой записи.

- Вратарская? - написал Кержаков.

- Сашуль, игровая, размер М. Там твоя лежала, но XL очень большая, - ответил Кокорин.

Как она сидит ,так никто♥️ Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 8 Авг 2018 в 6:08 PDT

Напомним, Кокорин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной 15 марта во время матча с "Лейпцигом" в Лиге Европы.

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