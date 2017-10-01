Кокорин и Дзюба - в атаке "Зенита" на матч против "Анжи"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Зенита" на матч 12-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие сине-бело-голубых Александр Кокорин и Артем Дзюба.

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Кацаев, Афонин, Хубулов, Джамалутдинов, Иеч, Долгов, Дибиргаджиев.

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Карпов, Жирков, Нобоа, Шатов, Кузяев, Капленко, Ригони, Дриусси.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.