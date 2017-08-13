Кокорин и Друисси - в "старте" "Зенита" на матч с "Ахматом", Дзюба - в запасе

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Ахмата" на матч 6-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие санкт-петербургского клуба Александр Кокорин и Себастьян Дриусси. Форвард Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

"Зенит": Лунев – Иванович, Терентьев, Кришито, Маммана – Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес – Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

"Ахмат": Гудиев – Уциев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл – Ахъядов, Лео Жаба.

Запасные: Городов, Плиев, Семенов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"