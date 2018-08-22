20:04 | Футбол — РПЛ

"Кокора не верит, говорит, паспорт покажи". Дзюба получает подарки и раздает автографы


Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба продолжает принимать поздравления с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 30 лет.

Болельщики сине-бело-голубых сегодня вручали Дзюбе подарки, а он раздавал автографы в ответ. 

Кокора не верит, говорит, паспорт покажи, - пошутил Дзюба над одноклубником Александром Кокориным, общаясь с поклонниками.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды). 

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