"Кокора не верит, говорит, паспорт покажи". Дзюба получает подарки и раздает автографы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба продолжает принимать поздравления с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 30 лет.
Болельщики сине-бело-голубых сегодня вручали Дзюбе подарки, а он раздавал автографы в ответ.
- Кокора не верит, говорит, паспорт покажи, - пошутил Дзюба над одноклубником Александром Кокориным, общаясь с поклонниками.
Артем Дзюба: "Кокора не верит, говорит, паспорт покажи" 😂 #дзюба #зенит #радиозенит pic.twitter.com/W6TvtjfYcg– Радио Зенит (@radiozenit) 22 августа 2018 г.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).