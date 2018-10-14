16:14 14 октября | Футбол — РПЛ

"КОКОфе-МАМАния". Шутка-футболка о драке футболистов

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В Интернете появились футболки, посвященные скандалу вокруг нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева. На них изображен бегущий человек, два стула, чашка кофе, а также надпись "КОКОфе - МАМАния". 

Изображение является отсылкой к драке в одном из кафе в центре Москвы, в которой футболисты избили двух чиновников Минпромторга. Оба игрока были отправлены под стражу до 8 декабря и сейчас находятся в СИЗО "Бутырка".

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