"КОКОфе-МАМАния". Шутка-футболка о драке футболистов

В Интернете появились футболки, посвященные скандалу вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. На них изображен бегущий человек, два стула, чашка кофе, а также надпись "КОКОфе - МАМАния".
И даже футболки https://t.co/QvpBkIy3pb pic.twitter.com/zMfDm8S2Op– Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 14 октября 2018 г.
Изображение является отсылкой к драке в одном из кафе в центре Москвы, в которой футболисты избили двух чиновников Минпромторга. Оба игрока были отправлены под стражу до 8 декабря и сейчас находятся в СИЗО "Бутырка".
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