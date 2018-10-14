"КОКОфе-МАМАния". Шутка-футболка о драке футболистов

В Интернете появились футболки, посвященные скандалу вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. На них изображен бегущий человек, два стула, чашка кофе, а также надпись "КОКОфе - МАМАния".

Изображение является отсылкой к драке в одном из кафе в центре Москвы, в которой футболисты избили двух чиновников Минпромторга. Оба игрока были отправлены под стражу до 8 декабря и сейчас находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн