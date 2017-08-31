Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:31 | Футбол — РФПЛ

Кого купил "Спартак"? Лучшие моменты с участием Педру Роши

3

Сегодня "Спартак" подтвердил о заключении четырехлетнего контракта с полузащитником "Гремиу" Педру Рошей. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов с участием новичка "Спартака".

"Спартак" подтвердил переход Педру Роши 
Трансферное окно закрывается. LIVE!

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

psv57

он ещё не говорил, что с детства за Спартак болеет? и всегда мечтал...

12:46

bambila

Интересно, его взяли, чтобы уже хоть что-то взять или вели его тоже...

12:42

Alukard1349

Главное чтобы он за нас так забивал и не стал вторым Мельгарехо)

12:40