Кого купил "Спартак"? Лучшие моменты с участием Педру Роши

Сегодня "Спартак" подтвердил о заключении четырехлетнего контракта с полузащитником "Гремиу" Педру Рошей. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов с участием новичка "Спартака".
"Спартак" подтвердил переход Педру Роши
Трансферное окно закрывается. LIVE!
psv57
он ещё не говорил, что с детства за Спартак болеет? и всегда мечтал...
12:46
bambila
Интересно, его взяли, чтобы уже хоть что-то взять или вели его тоже...
12:42
Alukard1349
Главное чтобы он за нас так забивал и не стал вторым Мельгарехо)
12:40