Кого купил "Спартак"? Лучшие моменты с участием Педру Роши

Сегодня "Спартак" подтвердил о заключении четырехлетнего контракта с полузащитником "Гремиу" Педру Рошей. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов с участием новичка "Спартака".

"Спартак" подтвердил переход Педру Роши

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