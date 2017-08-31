Кого купил "Спартак"? Лучшие моменты с участием Педро Роши

Сегодня "Спартак" подтвердил о заключении четырехлетнего контракта с полузащитником "Гремиу" Педро Рошей. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов с участием новичка "Спартака".
"Спартак" подтвердил переход Педру Роши
Трансферное окно закрывается. LIVE!
Осакаровка
Про каждого игрока Питера известна стоимость покупки и контракта вообще , потому как журналюги со злости все выведают и даже прибавят для важности. а про Педру скромно сказали, что куплен за 30 500 евро с зарплатой 1 млн долларов в год. Не смешно? Не верю.......
14:52
Boublik
Поехали за Луаном, тот послал...не возвращаться же с пустымм руками
14:37
x_or77
Его купили видно, с таким лозунгом ну хоть кого то продайте что мы зря через океан перлись к ВАм...
14:35
Красноармеец К
Крутильщик какой-то! Забавно только что месяц Луана домогались, а как он послал, так сразу его партнера подмахнули)))
14:29
Подшипник
Бразильский Промес
13:31
konoval
Двуногий, это хорошо.
13:26
Markonie
судя по видео нарезке должен подойти. И по стилю, и по игре в пас. Техничный, цепкий.Главное, зряче бьет по воротам. А не прям во вратаря - как большинство в РФПЛ. ))
13:17
AZ
На подобных роликах и Дзюба - Ибрагимович, Кержаков - Роналду, а Аршавин - Месси. Будем посмотреть.
13:09
Тот самый Зануда
Покупали видимо опираясь на этот рекламный буклет.
13:01
Promesov
Забивной перец!
12:52
вперёд Спартак!
Весьма добротный футболист, но не икра (Луан).
12:51
psv57
он ещё не говорил, что с детства за Спартак болеет? и всегда мечтал...
12:46
bambila
Интересно, его взяли, чтобы уже хоть что-то взять или вели его тоже...
12:42
Alukard1349
Главное чтобы он за нас так забивал и не стал вторым Мельгарехо)
12:40