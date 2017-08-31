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12:31 | Футбол — РФПЛ

Кого купил "Спартак"? Лучшие моменты с участием Педро Роши

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Сегодня "Спартак" подтвердил о заключении четырехлетнего контракта с полузащитником "Гремиу" Педро Рошей. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов с участием новичка "Спартака".

"Спартак" подтвердил переход Педру Роши 
Трансферное окно закрывается. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Осакаровка

Про каждого игрока Питера известна стоимость покупки и контракта вообще , потому как журналюги со злости все выведают и даже прибавят для важности. а про Педру скромно сказали, что куплен за 30 500 евро с зарплатой 1 млн долларов в год. Не смешно? Не верю.......

14:52

Boublik

Поехали за Луаном, тот послал...не возвращаться же с пустымм руками

14:37

x_or77

Его купили видно, с таким лозунгом ну хоть кого то продайте что мы зря через океан перлись к ВАм...

14:35

Красноармеец К

Крутильщик какой-то! Забавно только что месяц Луана домогались, а как он послал, так сразу его партнера подмахнули)))

14:29

Подшипник

Бразильский Промес

13:31

konoval

Двуногий, это хорошо.

13:26

Markonie

судя по видео нарезке должен подойти. И по стилю, и по игре в пас. Техничный, цепкий.Главное, зряче бьет по воротам. А не прям во вратаря - как большинство в РФПЛ. ))

13:17

AZ

На подобных роликах и Дзюба - Ибрагимович, Кержаков - Роналду, а Аршавин - Месси. Будем посмотреть.

13:09

Тот самый Зануда

Покупали видимо опираясь на этот рекламный буклет.

13:01

Promesov

Забивной перец!

12:52

вперёд Спартак!

Весьма добротный футболист, но не икра (Луан).

12:51

psv57

он ещё не говорил, что с детства за Спартак болеет? и всегда мечтал...

12:46

bambila

Интересно, его взяли, чтобы уже хоть что-то взять или вели его тоже...

12:42

Alukard1349

Главное чтобы он за нас так забивал и не стал вторым Мельгарехо)

12:40