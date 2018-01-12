Когда вернутся Тимофеев и Джано? Отвечает главный врач "Спартака"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью "СЭ" рассказал о состоянии игроков на первом сборе в Дубае. По его словам, Дмитрий Комбаров полностью здоров, а Артем Тимофеев не сыграет в Лиге Европы с "Атлетиком".

– Как себя чувствует Артем Тимофеев?

– Во-первых, хотелось бы его еще раз поздравить: у Артема день рождения. Ему исполнилось 24 года. Так что он в хорошем, приподнятом настроении. Во-вторых, пока Тимофеев все же не в основной группе – скорее, рядом с ней. Выполнял серьезную беговую нагрузку, тесты, упражнения. Все нормально. Восстановление идет по плану, как мы и планировали. Несмотря на всю серьезность травмы (9 августа в матче с "Арсеналом" Тимофеев повредил крестообразные связки колена. – Прим. "СЭ"), никаких осложнений нет.

– Когда Тимофеев вернется в строй?

– Ожидаем, что в конце февраля. Тогда он сможет тренироваться полностью в группе. Оба матча Лиги Европы с "Атлетиком", вероятнее всего, Артем пропустит. Но к возобновлению чемпионата России должен быть готов.

– В честь дня рождения Тимофеев исполнил кувырок. Не испугались за его ногу?

– Нет-нет! Рисков здесь не было. Известны, конечно, прецеденты в футболе, когда после сальто люди травмируются – как Оланаре. Но тут все обошлось. Это говорит о хорошей координации Артема, о том, что мышцы готовы.

– Как и Тимофеев, Джано впервые на сборах работал вместе с командой. Каково его состояние?

– Джано также пока тренируется в основном по индивидуальному плану. Хотя сегодня он проделал большую работу и вместе с командой: бегал. Но пока говорить о возвращении Джано рано. Надеемся, что оно состоится в конце февраля.

– Со здоровьем Комбарова все в порядке?

– Проблем нет. Ребро у него срослось. Дмитрий тренируется без ограничений.

– Тигиев сказал, что полностью восстановится к марту. Так и есть?

– Это ориентир. Скорее, вторая половина месяца. Травма у Георгия случилась даже позже, чем у Тимофеева, так что и времени нужно больше. (Александр МУЙЖНЕК)