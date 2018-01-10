Когда в России откроется трансферное окно

В разных странах мира установлены разные временные периоды для регистрации новых футболистов. В ведущих футбольных лигах Европы дозаявки официально уже разрешены и могут продолжаться до 31 января.
В России трансферное окно откроется 23 января, а закроется - 22 февраля. Таким образом, у наших клубов есть преимущество перед западноевропейскими. Игрок, до 31 января не нашедший себе новую команду, к примеру, во Франции или Италии, может в итоге переехать в какой-то из российских городов.
Участники Лиги чемпионов и Лиги Европы при выполнении определенных условий могут дозаявить по три новых игрока на оставшиеся раунды турниров. Дозаявку необходимо оформить до 24.00 1 февраля по среднеевропейскому времени. (Александр БОБРОВ)
|
Страна
|
Трансферный период
|
Англия
|
1 января - 31 января
|
Бельгия
|
1 января - 31 января
|
Германия
|
1 января - 31 января
|
Греция
|
1 января - 31 января
|
Испания
|
1 января - 31 января
|
Франция
|
1 января - 31 января
|
Китай
|
1 января - 28 февраля
|
Голландия
|
3 января - 31 января
|
Италия
|
3 января - 31 января
|
Португалия
|
3 января - 2 февраля
|
Турция
|
4 января - 31 января
|
Бразилия
|
10 января - 2 февраля
|
Казахстан
|
11 января - 3 апреля
|
Азербайджан
|
13 января - 9 февраля
|
Белоруссия
|
13 января - 6 апреля
|
Швейцария
|
16 января - 15 февраля
|
Хорватия
|
18 января - 15 февраля
|
РОССИЯ
|
23 января - 22 февраля
|
Чехия
|
26 января - 22 февраля
|
Украина
|
31 января - 2 марта
|
Польша
|
1 февраля - 28 февраля
Нефилим
Тогда белорусы вообще в шоколаде - до 6 апреля работают)))
17:09 10 января
grroznyi85
Игрок, до 31 января не нашедший себе новую команду, к примеру, во Франции или Италии, может в итоге переехать в какой-то из российских городов.=====================А может и не переехать.)))
16:17 10 января
Вопреки
"...Таким образом, у наших клубов есть преимущество перед западноевропейскими..." - насмешили, вот так повернув. Это Гинер нам лапшу вешал, когда проталкивал переход на осень-весна... Это не преимущество, а возможность выбрать из оставшихся отбросов, выставленных на трансфер, игроков среднего и ниже, уровня из клубов, болтающихся ниже середины турнирной таблицы евро чемпионатов... Поскольку им, лучшим из худших, уже идти, кроме как в Россию, больше некуда.
16:11 10 января