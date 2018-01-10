Когда в России откроется трансферное окно

В разных странах мира установлены разные временные периоды для регистрации новых футболистов. В ведущих футбольных лигах Европы дозаявки официально уже разрешены и могут продолжаться до 31 января.

В России трансферное окно откроется 23 января, а закроется - 22 февраля. Таким образом, у наших клубов есть преимущество перед западноевропейскими. Игрок, до 31 января не нашедший себе новую команду, к примеру, во Франции или Италии, может в итоге переехать в какой-то из российских городов.

Участники Лиги чемпионов и Лиги Европы при выполнении определенных условий могут дозаявить по три новых игрока на оставшиеся раунды турниров. Дозаявку необходимо оформить до 24.00 1 февраля по среднеевропейскому времени. (Александр БОБРОВ)

Страна Трансферный период Англия 1 января - 31 января Бельгия 1 января - 31 января Германия 1 января - 31 января Греция 1 января - 31 января Испания 1 января - 31 января Франция 1 января - 31 января Китай 1 января - 28 февраля Голландия 3 января - 31 января Италия 3 января - 31 января Португалия 3 января - 2 февраля Турция 4 января - 31 января Бразилия 10 января - 2 февраля Казахстан 11 января - 3 апреля Азербайджан 13 января - 9 февраля Белоруссия 13 января - 6 апреля Швейцария 16 января - 15 февраля Хорватия 18 января - 15 февраля РОССИЯ 23 января - 22 февраля Чехия 26 января - 22 февраля Украина 31 января - 2 марта Польша 1 февраля - 28 февраля

Таблица переходов РФПЛ