15:50 10 января | Футбол — РФПЛ

Когда в России откроется трансферное окно

3

В разных странах мира установлены разные временные периоды для регистрации новых футболистов. В ведущих футбольных лигах Европы дозаявки официально уже разрешены и могут продолжаться до 31 января.

В России трансферное окно откроется 23 января, а закроется - 22 февраля. Таким образом, у наших клубов есть преимущество перед западноевропейскими. Игрок, до 31 января не нашедший себе новую команду, к примеру, во Франции или Италии, может в итоге переехать в какой-то из российских городов.

Участники Лиги чемпионов и Лиги Европы при выполнении определенных условий могут дозаявить по три новых игрока на оставшиеся раунды турниров. Дозаявку необходимо оформить до 24.00 1 февраля по среднеевропейскому времени. (Александр БОБРОВ)

Страна

Трансферный период

Англия

1 января - 31 января

Бельгия

1 января - 31 января

Германия

1 января - 31 января

Греция

1 января - 31 января

Испания

1 января - 31 января

Франция

1 января - 31 января

Китай

1 января - 28 февраля

Голландия

3 января - 31 января

Италия

3 января - 31 января

Португалия

3 января - 2 февраля

Турция

4 января - 31 января

Бразилия

10 января - 2 февраля

Казахстан

11 января - 3 апреля

Азербайджан

13 января - 9 февраля

Белоруссия

13 января - 6 апреля

Швейцария

16 января - 15 февраля

Хорватия

18 января - 15 февраля

РОССИЯ

23 января - 22 февраля

Чехия

26 января - 22 февраля

Украина

31 января - 2 марта

Польша

1 февраля - 28 февраля 

Таблица переходов РФПЛ

3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефилим

Тогда белорусы вообще в шоколаде - до 6 апреля работают)))

17:09 10 января

grroznyi85

Игрок, до 31 января не нашедший себе новую команду, к примеру, во Франции или Италии, может в итоге переехать в какой-то из российских городов.=====================А может и не переехать.)))

16:17 10 января

Вопреки

"...Таким образом, у наших клубов есть преимущество перед западноевропейскими..." - насмешили, вот так повернув. Это Гинер нам лапшу вешал, когда проталкивал переход на осень-весна... Это не преимущество, а возможность выбрать из оставшихся отбросов, выставленных на трансфер, игроков среднего и ниже, уровня из клубов, болтающихся ниже середины турнирной таблицы евро чемпионатов... Поскольку им, лучшим из худших, уже идти, кроме как в Россию, больше некуда.

16:11 10 января