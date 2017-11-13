Когда у стадиона в Черкизово появится крыша. И сколько она будет стоить

Через два года на стадионе "Локомотива" может появиться крыша. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Илья Геркус рассказал "СЭ" о проекте доработки стадиона в Черкизово. На арене появится раздвижная крыша. Президент "Локомотива" рассказал "СЭ" о проекте доработки стадиона в Черкизово. На арене появится раздвижная крыша.

– В позднеосенний период зрителям некомфортно, мы увидели, как решают проблемы в Копенгагене, и подумали о том, чтобы сделать что-то похожее, – сказал Геркус. – Теперь необходимы предварительные работы – сколько это стоит, сколько строить. Поговорим с "Моспроект 4" и несколькими другими бюро, закажем эскизы – так называемый предпроект, тот, который понравится, отдадим в проект. К концу следующего года будем иметь полное понимание по объему работ. Далее – вопрос финансирования и постройки, на этот этап уйдет около 2 лет.

– Дорого это стоит?

– Моя предварительная оценка – от миллиарда до двух рублей. Если все получится, планируем проводить на арене в зимнее время и другие мероприятия – например, концерты.

– Стадион на период постройки крыши надо будет закрывать?

– Надеемся, что нет. Есть зимняя пауза, и предполагаю, что за это время можно уложиться. Мы увидели, как это работает, в частности, в Копенгагене. Провели консультации – там сначала построили стадион, затем крышу. Зрителям комфортно, футболистам удобно. (Сергей ЕГОРОВ)​