Когда у стадиона в Черкизово появится крыша. И сколько она будет стоить

Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное - крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом. Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши. Эти работы заложены в бюджет 2018, обсуждались на последнем Совете Директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь. #Локомотив #Железновместе #Локо #фклм
– В позднеосенний период зрителям некомфортно, мы увидели, как решают проблемы в Копенгагене, и подумали о том, чтобы сделать что-то похожее, – сказал Геркус. – Теперь необходимы предварительные работы – сколько это стоит, сколько строить. Поговорим с "Моспроект 4" и несколькими другими бюро, закажем эскизы – так называемый предпроект, тот, который понравится, отдадим в проект. К концу следующего года будем иметь полное понимание по объему работ. Далее – вопрос финансирования и постройки, на этот этап уйдет около 2 лет.
– Дорого это стоит?
– Моя предварительная оценка – от миллиарда до двух рублей. Если все получится, планируем проводить на арене в зимнее время и другие мероприятия – например, концерты.
– Стадион на период постройки крыши надо будет закрывать?
– Надеемся, что нет. Есть зимняя пауза, и предполагаю, что за это время можно уложиться. Мы увидели, как это работает, в частности, в Копенгагене. Провели консультации – там сначала построили стадион, затем крышу. Зрителям комфортно, футболистам удобно. (Сергей ЕГОРОВ)
KapMaH
Хорошо, это будет тогда третий нормальный стадион в стране. После Краснодара (крыша не нужна, стадион хороший) и Крестовского. Остальные или "крыша нужна" или "нехорошие".) Правда смущает то, что в Копенгагене любят вместо настоящей крыши натягивать парусину, что в наших широтах не пройдет. И цена увеличится... очень увеличится... неприлично увеличится...
18:08
DMaster
Не забудьте заложить в конструкцию бакланоустойчивость.
18:04
Shvetsov
Какие проблемы? Нужна в Черкизово крыша, позвоните Тельману Исмаилову.
17:45