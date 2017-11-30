"Когда ты видишь кучу денег..." Овусу-Абейе жалеет о переходе в "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Овусу-Абейе заявил о том, что жалеет о переходе в клуб из Москвы. По словам форварда, который до этого играл в составе "Арсенала", он принял предложение красно-белых из-за выгодных условий контракта.
– Венгер доверял мне, у них был невероятный состав, – приводит Ghanaweb.com слова Овусу-Абейе. – В сезоне, когда я ушел, "Арсенал" играл в Лиге чемпионов. И для меня, и для лондонцев предложение "Спартака" было финансово выгодным. Я был честолюбивым. Но иногда ты думаешь о деньгах немного больше, чем должен...
Об этом просто сказать сейчас, но когда тебе 20 лет и ты видишь кучу денег, то твои глаза загораются. Но нельзя повернуть время вспять. Это позор.
Венгер был лучшим тренером, с которым я работал. Он всегда говорил тебе о том, что ты делаешь неправильно и делал это конструктивно.
Напомним, что Овусу-Абейе выступал за "Спартак" с 2006 по 2010 год. За это время в составе красно-белых он провел 29 матчей и забил три гола.
ustin007
Это не тот Квинси о котором стоит вообще говорить!
10:49
Димитрий999
Т.е. "Спартак" оказался чересчур сильным клубом, в котором парень не смог заиграть в условиях жесточайшей конкуренции со стороны звезд мирового футбола? Надо было оставаться в скромном "Арсенале"?
10:44
klipsch
Подобные интервью выглядят как оправдание своей несостоятельности. Спартак, вероятно, предложил больше чем он получал в Арсенале, но деньги скорее всего сравнимые. Так ведь за Спартак он играл отвратительно и тот трансфер был провальным.
10:36
баламошка
Надо было стеклянными бусами ему платить.
10:35
Fedor062
Кроме скорости ничем не запомнился...
10:17
П_о_в_а_р
Кто эта?
10:15
Трижды разбанен)
Гаттузо Крут!!!!!!#!...не тебе, немытому, рассуждать какие бабки тратятся в спаме, в зеркало посмотри, бездонная бочка под названием газпрём
10:13
Несвин
Любой иностранец после ухода из свинарника говорит примерно тоже самое.
10:11
Бней Иегуда
А Квинси за неполных полтора сезона, что играл в команде успел выиграть 2 серебра.)) ----------------- Добавлю ещё, что эти чемпионаты, когда Спартак выигрывал медали (что для многих клубов является пределом мечтаний) принято считать кризисным этапом в истории команды.)
10:11
Помпей
обуйся оденься один из лучших трансферов пищевика,конечно не мукунка,но 3 гола это выдающийся результат))))
10:05
SpaMan
За похлебку не иначе приехал.
10:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
К разговору о том, что в свинарне якобы все играют за банку тушенки и проездной! Но это только для свиносекаса так, а как копнешь поглубже, то оказывается, что куча денег и даже Арсенал не нужен. С Макгниди было тоже самое, у него ЗП 1.5 ломтя хрюкали мясные, а оказалось, что полновесные 3.2!
10:04
Женек10
3 гола за 29 матчей это точно позор. он верно подметил
10:01
Mikvik
Мы тоже жалеем, что Спартак подписал тебя. Сидел на лавке за деньги...
09:57
Бней Иегуда
В Ленинграде долгое время, десятилетиями легендами были люди, которые даже до медалей и близко не дотягивались.)) А Квинси за неполных полтора сезона, что играл в команде успел выиграть 2 серебра.))
09:57
Roma_Totti
Так у него был шанс нормально играть, его отдавали в аренду крепким турецким и испанским, сам виноват, ***ней занимался вместо того чтобы пахать.
09:55
songaila
кто это вообще?
09:51
Millwall82
Легенда Спартака как Мукунку и Зоа.
09:46