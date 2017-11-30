09:40 | Футбол — РФПЛ

"Когда ты видишь кучу денег..." Овусу-Абейе жалеет о переходе в "Спартак"

18

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Овусу-Абейе заявил о том, что жалеет о переходе в клуб из Москвы. По словам форварда, который до этого играл в составе "Арсенала", он принял предложение красно-белых из-за выгодных условий контракта.

Венгер доверял мне, у них был невероятный состав, – приводит Ghanaweb.com слова Овусу-Абейе. – В сезоне, когда я ушел, "Арсенал" играл в Лиге чемпионов. И для меня, и для лондонцев предложение "Спартака" было финансово выгодным. Я был честолюбивым. Но иногда ты думаешь о деньгах немного больше, чем должен...

Об этом просто сказать сейчас, но когда тебе 20 лет и ты видишь кучу денег, то твои глаза загораются. Но нельзя повернуть время вспять. Это позор.

Венгер был лучшим тренером, с которым я работал. Он всегда говорил тебе о том, что ты делаешь неправильно и делал это конструктивно.

Напомним, что Овусу-Абейе выступал за "Спартак" с 2006 по 2010 год. За это время в составе красно-белых он провел 29 матчей и забил три гола.

18
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

ustin007

Это не тот Квинси о котором стоит вообще говорить!

10:49

Димитрий999

Т.е. "Спартак" оказался чересчур сильным клубом, в котором парень не смог заиграть в условиях жесточайшей конкуренции со стороны звезд мирового футбола? Надо было оставаться в скромном "Арсенале"?

10:44

klipsch

Подобные интервью выглядят как оправдание своей несостоятельности. Спартак, вероятно, предложил больше чем он получал в Арсенале, но деньги скорее всего сравнимые. Так ведь за Спартак он играл отвратительно и тот трансфер был провальным.

10:36

баламошка

Надо было стеклянными бусами ему платить.

10:35

Fedor062

Кроме скорости ничем не запомнился...

10:17

П_о_в_а_р

Кто эта?

10:15

Трижды разбанен)

Гаттузо Крут!!!!!!#!...не тебе, немытому, рассуждать какие бабки тратятся в спаме, в зеркало посмотри, бездонная бочка под названием газпрём

10:13

Несвин

Любой иностранец после ухода из свинарника говорит примерно тоже самое.

10:11

Бней Иегуда

А Квинси за неполных полтора сезона, что играл в команде успел выиграть 2 серебра.)) ----------------- Добавлю ещё, что эти чемпионаты, когда Спартак выигрывал медали (что для многих клубов является пределом мечтаний) принято считать кризисным этапом в истории команды.)

10:11

Помпей

обуйся оденься один из лучших трансферов пищевика,конечно не мукунка,но 3 гола это выдающийся результат))))

10:05

SpaMan

За похлебку не иначе приехал.

10:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

К разговору о том, что в свинарне якобы все играют за банку тушенки и проездной! Но это только для свиносекаса так, а как копнешь поглубже, то оказывается, что куча денег и даже Арсенал не нужен. С Макгниди было тоже самое, у него ЗП 1.5 ломтя хрюкали мясные, а оказалось, что полновесные 3.2!

10:04

Женек10

3 гола за 29 матчей это точно позор. он верно подметил

10:01

Mikvik

Мы тоже жалеем, что Спартак подписал тебя. Сидел на лавке за деньги...

09:57

Бней Иегуда

В Ленинграде долгое время, десятилетиями легендами были люди, которые даже до медалей и близко не дотягивались.)) А Квинси за неполных полтора сезона, что играл в команде успел выиграть 2 серебра.))

09:57

Roma_Totti

Так у него был шанс нормально играть, его отдавали в аренду крепким турецким и испанским, сам виноват, ***ней занимался вместо того чтобы пахать.

09:55

songaila

кто это вообще?

09:51

Millwall82

Легенда Спартака как Мукунку и Зоа.

09:46