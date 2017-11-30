"Когда ты видишь кучу денег..." Овусу-Абейе жалеет о переходе в "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Овусу-Абейе заявил о том, что жалеет о переходе в клуб из Москвы. По словам форварда, который до этого играл в составе "Арсенала", он принял предложение красно-белых из-за выгодных условий контракта.

– Венгер доверял мне, у них был невероятный состав, – приводит Ghanaweb.com слова Овусу-Абейе. – В сезоне, когда я ушел, "Арсенал" играл в Лиге чемпионов. И для меня, и для лондонцев предложение "Спартака" было финансово выгодным. Я был честолюбивым. Но иногда ты думаешь о деньгах немного больше, чем должен...

Об этом просто сказать сейчас, но когда тебе 20 лет и ты видишь кучу денег, то твои глаза загораются. Но нельзя повернуть время вспять. Это позор.

Венгер был лучшим тренером, с которым я работал. Он всегда говорил тебе о том, что ты делаешь неправильно и делал это конструктивно.

Напомним, что Овусу-Абейе выступал за "Спартак" с 2006 по 2010 год. За это время в составе красно-белых он провел 29 матчей и забил три гола.