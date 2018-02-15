15:54 | Футбол — РФПЛ

Когда "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локо" сыграют перенесенные матчи?

30 ноября 2015 года. "Рубин" - "Спартак" - 2:2. Пенальти в ворота Сергея РЫЖИКОВА в исполнении Квинси ПРОМЕСА. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
30 ноября 2015 года. "Рубин" - "Спартак" - 2:2. Пенальти в ворота Сергея РЫЖИКОВА в исполнении Квинси ПРОМЕСА. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
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Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с переносом нескольких матчей 23-го тура чемпионата России.

Ранее на сайте премьер-лиги было объявлено о том, что игры ЦСКА"Амкар", "Локомотив""Ахмат", "Зенит""Динамо" и "Рубин""Спартак", запланированные на 18 марта, в соответствии с обращениями МВД РФ и руководства регионов состоятся в другие дни. Новые даты и время игр будут объявлены позднее, а причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.

– Матчи команд могут быть перенесены на возможные даты еврокубков, конкретно – даты Лиги Европы, – сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. – Даты зависят от дальнейшего прохождения наших клубов по сетке Лиги Европы. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (12)
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баламошка

Доктор_Хряк Я не знаю как все, но мне лично Лебединое Озеро Петра Чайковского очень нравиццо. Помню, когда я познакомился со своей тёщей( жену отправили работать ), мы с ней только и слушали Лебединое Озеро под полтора литра самогона на нашей даче :) Был месяц май :) Цвели растения и бакланы пели нам песни )///////////))))))))))))))

19:14

wedes

Ради одного договорняка отменят четыре)

18:44

shpasic

на Марсе будут яблони цвести - и май наступит в августе.

18:18

Доктор_Хряк

Я не знаю как все, но мне лично Лебединое Озеро Петра Чайковского очень нравиццо. Помню, когда я познакомился со своей тёщей( жену отправили работать ), мы с ней только и слушали Лебединое Озеро под полтора литра самогона на нашей даче :) Был месяц май :) Цвели растения и бакланы пели нам песни )

17:55

баламошка

Русский Я Клоунада, все Его любят, а в день выборов все массовые мероприятия отменяют, как в день траура.///////Специально сделано, чтоб люди могли сходить на выборы, не отвлекаясь на другие мероприятия. Уж зря-то тоже на него гнать не надо. А то он наверное в гробу уже волчком вертится. Да и несколько предыдущих его двойников тоже.

17:00

Русский Я

Клоунада, все Его любят, а в день выборов все массовые мероприятия отменяют, как в день траура.

16:52

Sher-Khan

баламошка Бабы теперь решили себе праздник устроить не только 8 марта, но и 18, чтоб мужиков со света сжить. Ведьмы. Так как правительство и Дума в России ничего не решают, то часть законодательной и исполнительной власти перешла к женским шабашам... А мы и не заметили... ========= Надо валить из страны...

16:49

баламошка

Sher-Khan А что не так с 18 мартом?////////Бабы теперь решили себе праздник устроить не только 8 марта, но и 18, чтоб мужиков со света сжить. Ведьмы. Так как правительство и Дума в России ничего не решают, то часть законодательной и исполнительной власти перешла к женским шабашам... А мы и не заметили...

16:41

Sher-Khan

А что не так с 18 мартом?

16:14

shpasic

после ЧМ.

15:58

Разбанен досрочно

т.е. рфпл не верит в наши клубы? нормальный подход.

15:57

баламошка

Никогда. Бабушки устроят шабаш и отменят чемпионат России.

15:57

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