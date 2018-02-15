Когда "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локо" сыграют перенесенные матчи?

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с переносом нескольких матчей 23-го тура чемпионата России.
Ранее на сайте премьер-лиги было объявлено о том, что игры ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак", запланированные на 18 марта, в соответствии с обращениями МВД РФ и руководства регионов состоятся в другие дни. Новые даты и время игр будут объявлены позднее, а причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.
– Матчи команд могут быть перенесены на возможные даты еврокубков, конкретно – даты Лиги Европы, – сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. – Даты зависят от дальнейшего прохождения наших клубов по сетке Лиги Европы. (Сергей ЕГОРОВ)
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- РФПЛ
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
баламошка
Доктор_Хряк Я не знаю как все, но мне лично Лебединое Озеро Петра Чайковского очень нравиццо. Помню, когда я познакомился со своей тёщей( жену отправили работать ), мы с ней только и слушали Лебединое Озеро под полтора литра самогона на нашей даче :) Был месяц май :) Цвели растения и бакланы пели нам песни )///////////))))))))))))))
19:14
wedes
Ради одного договорняка отменят четыре)
18:44
shpasic
на Марсе будут яблони цвести - и май наступит в августе.
18:18
Доктор_Хряк
Я не знаю как все, но мне лично Лебединое Озеро Петра Чайковского очень нравиццо. Помню, когда я познакомился со своей тёщей( жену отправили работать ), мы с ней только и слушали Лебединое Озеро под полтора литра самогона на нашей даче :) Был месяц май :) Цвели растения и бакланы пели нам песни )
17:55
баламошка
Русский Я Клоунада, все Его любят, а в день выборов все массовые мероприятия отменяют, как в день траура.///////Специально сделано, чтоб люди могли сходить на выборы, не отвлекаясь на другие мероприятия. Уж зря-то тоже на него гнать не надо. А то он наверное в гробу уже волчком вертится. Да и несколько предыдущих его двойников тоже.
17:00
Русский Я
Клоунада, все Его любят, а в день выборов все массовые мероприятия отменяют, как в день траура.
16:52
Sher-Khan
баламошка Бабы теперь решили себе праздник устроить не только 8 марта, но и 18, чтоб мужиков со света сжить. Ведьмы. Так как правительство и Дума в России ничего не решают, то часть законодательной и исполнительной власти перешла к женским шабашам... А мы и не заметили... ========= Надо валить из страны...
16:49
баламошка
Sher-Khan А что не так с 18 мартом?////////Бабы теперь решили себе праздник устроить не только 8 марта, но и 18, чтоб мужиков со света сжить. Ведьмы. Так как правительство и Дума в России ничего не решают, то часть законодательной и исполнительной власти перешла к женским шабашам... А мы и не заметили...
16:41
Sher-Khan
А что не так с 18 мартом?
16:14
shpasic
после ЧМ.
15:58
Разбанен досрочно
т.е. рфпл не верит в наши клубы? нормальный подход.
15:57
баламошка
Никогда. Бабушки устроят шабаш и отменят чемпионат России.
15:57