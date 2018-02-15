Когда "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локо" сыграют перенесенные матчи?

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с переносом нескольких матчей 23-го тура чемпионата России.

Ранее на сайте премьер-лиги было объявлено о том, что игры ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак", запланированные на 18 марта, в соответствии с обращениями МВД РФ и руководства регионов состоятся в другие дни. Новые даты и время игр будут объявлены позднее, а причины переноса не раскрываются. Напомним, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.

– Матчи команд могут быть перенесены на возможные даты еврокубков, конкретно – даты Лиги Европы, – сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. – Даты зависят от дальнейшего прохождения наших клубов по сетке Лиги Европы. (Сергей ЕГОРОВ)