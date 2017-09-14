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16:28 | Футбол — РФПЛ

"Когда Смолов перейдет в "Спартак"? Инсайды Симонова

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В четверг на нашем канале YouTube прошел онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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GalacticBoy

Ответ ,- когда бакланы отвернутся от Зенита

17:05

Romario Z

Мммм. Мне кажется Смолов сам не больно то и хочет в КБ братство.

17:03

Valdemarson

И нафига оно ему надо?

16:53

gv20kv42

носятся с Смоловым ...через год плевать в его сторону будите.

16:49

SpaMan

Шо? Опять!?

16:48