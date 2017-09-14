"Когда Смолов перейдет в "Спартак"? Инсайды Симонова

В четверг на нашем канале YouTube прошел онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым.
GalacticBoy
Ответ ,- когда бакланы отвернутся от Зенита
17:05
Romario Z
Мммм. Мне кажется Смолов сам не больно то и хочет в КБ братство.
17:03
Valdemarson
И нафига оно ему надо?
16:53
gv20kv42
носятся с Смоловым ...через год плевать в его сторону будите.
16:49
SpaMan
Шо? Опять!?
16:48
GalacticBoy
Ответ ,- когда бакланы отвернутся от Зенита
17:05
Romario Z
Мммм. Мне кажется Смолов сам не больно то и хочет в КБ братство.
17:03
Valdemarson
И нафига оно ему надо?
16:53
gv20kv42
носятся с Смоловым ...через год плевать в его сторону будите.
16:49
SpaMan
Шо? Опять!?
16:48