Когда РФПЛ представит календарь осени? Отвечает глава лиги

Календарь осенне-зимней части чемпионата России-2017/18 – с 9-го по 20-й туры – должен быть опубликован РФПЛ в среду. Об этом "СЭ" сообщил глава лиги Сергей Прядкин.

– Календарь премьер-лиги на 9-й – 20-й туры представим завтра, – сказал Прядкин. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, на данный момент в календаре значатся только ориентировочные даты проведения осенне-зимних туров. Так, первый после перерыва на международные игры 9-й тур должен пройти в выходные с воскресеньем, 10 сентября, а заключительный в 2017 году, 20-й, – в уик-энд с 10 декабря.

Календарь премьер-лиги - здесь