Когда "Крылья" заявят Молло? Отвечает директор клуба

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" рассказал, что переход полузащитника Йоана Молло в самарский клуб задерживается из-за проблем с документами.

- Мы ждали до двенадцати вчера, купили билеты для Молло, открыли визу, все договоренности по контракту были, - сказал Шикунов. – Но мы его не получили, потому что Федерация футбола Катара прислала не те документы. Агенты Молло всем этим занимаются, сказали, что сегодня-завтра привезут все бумаги. У него последний клуб был катарский, откуда Молло ушел в статусе свободного агента. С нашей стороны все было готово, нам оставалось нажать кнопку, чтобы его заявить. Но с той стороны документов не было – катарцы прислали документы, но не те, которые были нужны. Будем надеяться, что все документы они пришлют, и Молло присоединится к нашему клубу. (Игорь НОВИКОВ)

Молло выступал в "Крыльях" в 2015-2016 годах, а потом перешел в "Зенит". Последним клубом 29-летнего французского игрока был "Аль-Райан", за который он не играл с апреля и который покинул в июле.

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