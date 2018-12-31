11:21 | Футбол — РПЛ

"Когда будет холодно - надевайте варежки". "Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном Инстаграме клуба.

– Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим новым годом. Этот год был замечательным для нас – мы стали чемпионами. Этот год показал, что "Локомотив" есть, что "Локомотив" двигается вперед. Благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. В новом году ждем всех вас на трибунах. А когда будет холодно – надевайте варежки, – сказал Семин, известный фразой "Варежки сними!" в адрес Дмитрий Булыкина.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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