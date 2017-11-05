15:21 | Футбол — РФПЛ

Коченков - в воротах "Локомотива" на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Место в воротах с первых минут займет Антон Коченков. Отметим, что эта встреча станет для 30-летнего воспитанника клуба первой в составе "Локо".

Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:

Коченков, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Медведев, Денисов, Ротенберг, Тарасов, Коломейцев, Баринов, Корян, Лысов.

Встреча "Локомотив" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Локомотив" – ЦСКА. Перед матчем. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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udaroviva

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

16:13

Aleks161

Ну вот и получил Медведев на рамке, то чего заслуживал!!! За бабками в Локо погнался, а в итоге стал воротником №3. Звезда, одним словом... А так бы играл в Ростове, была бы конкуренция с Песьяковым. А сейчас 1-2 игры в сезоне, полировка задом лавки Локо, СУПЕР!!!!

16:12

sailor1990

Оригинально

16:06