Коченков - в воротах "Локомотива" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Место в воротах с первых минут займет Антон Коченков. Отметим, что эта встреча станет для 30-летнего воспитанника клуба первой в составе "Локо".
Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:
Коченков, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Медведев, Денисов, Ротенберг, Тарасов, Коломейцев, Баринов, Корян, Лысов.
Встреча "Локомотив" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Локомотив" – ЦСКА. Перед матчем. Live!
Наш состав на московское дерби #ЛокоЦСКА!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 ноября 2017 г.
Воспитанник кЛуба Антон Коченков дебютирует за родную команду в матче Премьер-лиги!Давайте, парни! pic.twitter.com/YCtQkGtsVS
udaroviva
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
16:13
Aleks161
Ну вот и получил Медведев на рамке, то чего заслуживал!!! За бабками в Локо погнался, а в итоге стал воротником №3. Звезда, одним словом... А так бы играл в Ростове, была бы конкуренция с Песьяковым. А сейчас 1-2 игры в сезоне, полировка задом лавки Локо, СУПЕР!!!!
16:12
sailor1990
Оригинально
16:06