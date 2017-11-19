12:58 | Футбол — РФПЛ

Коченков – в воротах "Локомотива" на матч с "Анжи"

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Вратарь "Локомотива" Антон Коченков с первых минут выйдет на поле в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". Место на острие атаки займет Фернандеш. Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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inspire

shpasic Локо вслед за ЦСКА играет без нападающих. ================== лучше с полузащитниками Фернандешем и Миранчуками, чем с напами Яковлевым и Прудниковым

13:26

shpasic

Локо вслед за ЦСКА играет без нападающих. ну, благо, что Сухой (или Сухина) поможет.

13:17

geoserge

Ну хоть исправляют оперативно)))

13:15