Коченков – в воротах "Локомотива" на матч с "Анжи"

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков с первых минут выйдет на поле в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". Место на острие атаки займет Фернандеш. Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"