Коченков – в воротах "Локомотива" на матч с "Анжи"

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков с первых минут выйдет на поле в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". Место на острие атаки займет Фернандеш. Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.
Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"
🗒 Составы #АнжиЛоко #17тур #РФПЛ pic.twitter.com/iEfBYCyOy2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 ноября 2017 г.
inspire
shpasic Локо вслед за ЦСКА играет без нападающих. ================== лучше с полузащитниками Фернандешем и Миранчуками, чем с напами Яковлевым и Прудниковым
13:26
shpasic
Локо вслед за ЦСКА играет без нападающих. ну, благо, что Сухой (или Сухина) поможет.
13:17
geoserge
Ну хоть исправляют оперативно)))
13:15