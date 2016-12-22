Коченков подтвердил уход из "Томи"

Вратарь "Томи" Антон Коченков сообщил, что клуб попрощался с несколькими футболистами. По его словам, томичи будут доигрывать сезон дублирующим составом.

"Томь" из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату игрокам с начала сезона. Ранее сообщалось, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года.

- "Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом, - приводит ТАСС слова Коченкова. - Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем.