13:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Коченков подтвердил уход из "Томи"

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Вратарь "Томи" Антон Коченков сообщил, что клуб попрощался с несколькими футболистами. По его словам, томичи будут доигрывать сезон дублирующим составом.

"Томь" из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату игрокам с начала сезона. Ранее сообщалось, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года.

- "Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом, - приводит ТАСС слова Коченкова. - Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3897125

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Alex1507

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